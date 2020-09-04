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Alanya’da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin farklı noktalarda yaptığı araçlara yönelik denetiminde kurallara uymayan 113 sürücüye toplam 61 bin 53 TL cezai işlem uygulanırken, 14 araç ise trafikten men edildi.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, ilçede son dönemlerde artış gösteren trafik kazaları nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin farklı noktalarda yaptığı araçlara yönelik denetiminde kurallara uymayan 113 sürücüye toplam 61 bin 53 TL cezai işlem uygulanırken, 14 araç ise trafikten men edildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, ilçede son dönemlerde artış gösteren trafik kazaları nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, araç sürücülerine yönelik trafiği tehlikeye sokan, yaya yollarında seyir eden ve kask kullanılması konusunda ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı. Denetimlerde çoğunluğu motosiklet olan 618 araç kontrol edilirken, kurallara uyulması noktasında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Kontrollerde 113 araç sürücüsü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre toplam 61 bin 53 TL cezai işlem uygulanırken, bu cezaların büyük kısmını ise kask takmayan motosiklet sürücüleri oluşturdu. Trafikten men edilen 14 araç, işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Diğer yandan korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında da yolcuların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları ile de denetimler yapılarak çeşitli uyarılarda bulunuldu. Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

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