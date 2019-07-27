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Alanya’da kurpiyer kadınlı poker partisini polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir iş hanındaki kıraathanenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaşan polis, düzenlediği baskında 2’si yabancı uyruklu kurpiyer kadın ile kumar oynatan 5 şüpheli ve kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi suçüstü yakalandı.Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Mustafa Pasajı İşhanı’ndaki Çarli’nin Kıraathanesi olarak bilenen yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 01.00 sırlarında harekete geçti.

Alanya’da kurpiyer kadınlı poker partisini polis baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir iş hanındaki kıraathanenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaşan polis, düzenlediği baskında 2’si yabancı uyruklu kurpiyer kadın ile kumar oynatan 5 şüpheli ve kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi suçüstü yakalandı.
Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Mustafa Pasajı İşhanı’ndaki Çarli’nin Kıraathanesi olarak bilenen yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 01.00 sırlarında harekete geçti. Belirtilen adrese çok sayıda polis baskın düzenlerken çevrede de güvenlik önlemi alındı.
Baskında kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi suçüstü yakalandı. Baskında ayrıca para karşılığı poker oynattığı iddia edilen Yavuz B. Taner K. Yılmaz Ö. Murat Ç. Osman O. Saadettin V. ve Ukrayna uyruklu Natalia S. ve Natalia O. isimli kurpiyer kadın gözaltına alındı. Yapılan incelemede poker oynamada kullanılan iki adet poker masası bin 814 adet pul 14 deste açılmamış poker kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 16 kişi hakkında Kabahatler Kanununa muhalefetten toplam 5 bin 120 TL ceza kesildi. Gözaltına Yavuz B. Taner K. Yılmaz Ö. Murat Ç. Osman O. ve Saadettin V.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kıbrıs’tan geldiği belirtilen 2 yabancı uyruklu kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Alanya’da kurpiyer kadınlı poker partisini polis baskını

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