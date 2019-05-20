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Alanya'da kuyumcu soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Üç kuyumcudan yaklaşık bir milyon lira değerinde altın çaldıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kuyumcudan soygun yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 ayrı kuyumcudan yaklaşık bir milyon lira değerinde altın çaldıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen kişilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Organize hareket ettikleri tespit edilen zanlılardan V.K, E.K ve M.Ç. İstanbul'da, H.K. da Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "hırsızlık" ve "suç işlemek için örgüt kurmak" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya hırsızlık operasyon suç örgütü

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