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Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 18:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesindeki 3 katlı bir binanın çatı katına kurulması planlanan baz istasyonuna mahalle halkı tepki gösterdi.İlçenin Çıplaklı Mahallesi Barbaros Cadde’sinde oturanlar, mahallerindeki 3 katlı bir binanın çatı katına GSM şirketi tarafından kurulumuna başlanacak olan baz istasyonu için bir araya geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki 3 katlı bir binanın çatı katına kurulması planlanan baz istasyonuna mahalle halkı tepki gösterdi.

İlçenin Çıplaklı Mahallesi Barbaros Cadde’sinde oturanlar, mahallerindeki 3 katlı bir binanın çatı katına GSM şirketi tarafından kurulumuna başlanacak olan baz istasyonu için bir araya geldi. Baz istasyonu kurulacak olan binanın çevresinde toplanan kalabalık, radyasyon yaydığını öne sürerek istemediklerini belirterek tepki gösterdi. Baz istasyonuna izin veren bina sahibine de öfkelenen mahalle sakinleri, baz istasyonunun yerleşim yerlerinden uzağa kurulması gerektiğini ve bunun için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini aktardı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise öfkeli kalabalı güçlükle sakinleştirdi.

“Bu baz istasyonu kansere de yol açıyormuş”
Mahalleli adına konuşan Hasan Topal, baz istasyonunun kurmasına tepki gösterdiklerini söyledi. Topal, ”Buraya bir GSM operatörü tarafından baz istasyonu kuruluyor. Bizde mahalle olarak bu durumdan çok rahatsız oluyoruz ve istemiyoruz. Bu baz istasyonu kansere de yol açıyormuş. Zaten benim sülaledeki birçok kişi kanserden öldü. Birde bu olay yaşanırsa daha kötü olacak. O yüzden biz mahallemizde baz istasyonu istemiyoruz. Bizim mahallemizde birçok yaşlı insan yaşıyor, bundan dolayı hiç kimse istemiyor” dedi.

“Mahalleli onay vermiyorsa kaldırırız”
Tepkilerden sonra baz istasyonu kurdurmaktan vazgeçeni savunan bina sahibi Mevlüt Hıdır ise ”Mahalleli baz istasyonunu istemezse bizde istemeyiz. Bu olayı kanunen araştırılmasını da istiyoruz. Biz olumlu ne olacaksa onun üzerinden devam etmek isteriz. Mahallerle gerilim yaşamadan halledilmesi taraftarıyız. Sonuçta yüz yüze bakıyoruz. Mahalleli onay vermiyorsa kaldırırız her şey para değil” diye konuştu.

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi

Alanya’da mahalleli baz istasyona tepki gösterdi
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