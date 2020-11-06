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Alanya’da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 10:42 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşına geçmeyen çalışırken motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alanya’da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşına geçmeyen çalışırken motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Kazada sürücü ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şaban B. yönetimindeki 07 AHF 446 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şaban Kiremitçi (63) isimli kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savurulan motosiklet sürücüsü ve Kiremitçi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla yaralı Şaban B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye Kiremitçi’yi ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Kiremitçi doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Şaban B. ise özel hastaneden tekrar Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kiremitçi’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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