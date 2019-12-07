Alanya'da Noel Pazarı kuruldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yabancılar tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Alanya Noel Pazarı kuruldu. Pazarda tezgah açan yerleşik yabancılar yeni yılı kutlarken, geliri engelliler yararına kullanılmak üzere ülkelerine özgü yiyecek, içecek ve eşyaları satışa sundu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi'nce, belediye binası arkasında kurulan pazarda, ilçede yaşayan yerleşik yabancılar ve ilçedeki yabancıların kurduğu ülke dernekleri kendi ülkelerinin yiyecek ve içeceklerinin yanı sıra kültürel öğeler, kıyafetler ve hediyelik eşyaları stantlarda sattı. Satılan ürünlerin tüm gelirleri ise engelliler yararına harcanacak. Pazar yerinde kurulan sahnede çeşitli ülkelerden grupların yeni yıl şarkıları söylediği, ülkelerine özgü dans gösteri sunduğu alana 14 metrelik Noel ağacı dikildi. Birçok Noel etkinliğinin de yapıldığı pazara yerli halk da ilgi gösterdi.

'BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE'

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nın 10'uncu yılı olduğunu söyledi. Yerleşik yabancılara 'Yeni Alanyalılar' dediklerini belirten Karaoğlu, "Güzel bir havada 122 farklı ülke temsilcileriyle, yeni Alanyalılarla bir araya geldik. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikle farklı kültür, medeniyet ve dinlerin bir arada barış ve huzur içerisinde bir pazarı kutluyoruz. Bu pazar Türkiye ve Alanya için önemli. Sadece Alanya başarıyor" dedi.