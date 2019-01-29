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Alanya'da ocak ayında sörf keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizdeki yüksek dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, ocak ayında sörf yaptı.

Alanya'da ocak ayında sörf keyfi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizdeki yüksek dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, ocak ayında sörf yaptı.
Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Alanya'da, denizdeki dalga yüksekliği, yaklaşık 3 metreye ulaştı. Yükselen dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, tahtalarını alarak, şehir merkezindeki Galip Dere Plajı'na geldi. Yüksek dalgaları fırsata dönüştüren grup, sörf yaparak, ocak ayında denizin keyfini çıkardı. Yaklaşık 1 saat sörf tahtasının üzerinde akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler, sahildekilerin de ilgisini çekti.

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Alanya'da ocak ayında sörf keyfiAlanya'da ocak ayında sörf keyfi

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