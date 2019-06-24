HABER

Alanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 18:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, havadan ve karadan 3 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Alevlerin sardığı yaklaşık 5 dönümlük alan yandı.
Alanya'ya bağlı Demirtaş Mahallesi Pınarbaşı yolu mevkisindeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 30 kişilik personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, 3 saatlik çalışma sonucu 17.00 sıralarında söndürüldü. Yaklaşık 5 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Öte yandan aynı bölgenin üst kısmındaki Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkisinde, 30 Haziran 2017'de de yangın çıkmış, yaklaşık 3 günde kontrol altına alınan yangında, 10 kilometrelik ormanlık kül olmuştu.

FOTOĞRAFLI

Alanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül olduAlanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül olduAlanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül olduAlanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu

Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı
Reçel kavanozundan uyuşturucu çıktıReçel kavanozundan uyuşturucu çıktı
Otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandıOtomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.