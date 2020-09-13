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Alanya’da otomobil kundaklayan 3 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 12:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki bir otomobili kundakladığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Alanya’nın Özvadi Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki bir otomobili kundakladığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.
Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Alanya’nın Özvadi Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Avara isimli vatandaş, kendisine ait 07 HMM 63 plakalı aracın evinin önünde yandığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın kundaklandığının belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra yaptıkları teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Adil Ç. (27), Celal Ç. (25) ve Mehmet A.Y. (24) olduğunu tespit etti. 3 şüpheli kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adil Ç., Celal Ç. ve Mehmet A.Y., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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