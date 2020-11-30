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  4. Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1‘i ağır 5 yaralı

Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1‘i ağır 5 yaralı

30.11.2020 13:19 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yağmur nedeniyle kaygan olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağmur nedeniyle kaygan olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak duran araçta aynı aileden 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah saat 04.00 sıralarında Elikesik Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ahmet Y.’nin kullandığı 32 HC021 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Araç kayalık alanda metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak durdu. Hurda yığınına dönen araçta sürücü ve yolcu olarak bulunan eşi Özlem Y. ile çocukları Yusuf S. Y., Elif R. Y. ve Feriha S. Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar civar hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Diğer yandan, mahallenin muhtarı Yusuf Boz, bu yolda sürekli araçların uçtuğunu söyleyerek, bariyer yapılması konusunda yetkililerden yardım istedi.

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