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Alanya’da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü

17.12.2020 01:36 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.Kaza, 22.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, 22.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Taşkın Korkmaz (35) idaresindeki 07 HZH 96 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yunus Değirmenci (47) yönetimindeki 33 ACT 406 plakalı kamyonla arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Korkmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Korkmaz’ın cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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