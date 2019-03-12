Alanya’da otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Bilader Y.’nin (45) idaresindeki 23 BY 222 plakalı otomobil, Mehmet Y.’nin (49) kullandığı 07 ABY 958 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki Sevgi Y.(44) ve diğer araçta bulunan Emine Y. (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada tedaviye alınan Bilader Y, eşi Sevgi Y. ve Emine Y.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

