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Alanya’da restoran ve otelden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

26.11.2020 11:38 | Son Güncelleme:
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Alanya’da restoran ve otelden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde girdikleri otelden 3 bilgisayar kasası ve bir restorandan televizyon çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 Kasım günü saat 16.00 sıralarında Saray Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki restorandan televizyon ve Güllerpınarı Mahallesi’ndeki otelden 3 bilgisayar kasası çalınması üzerine çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde girdikleri otelden 3 bilgisayar kasası ve bir restorandan televizyon çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 Kasım günü saat 16.00 sıralarında Saray Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki restorandan televizyon ve Güllerpınarı Mahallesi’ndeki otelden 3 bilgisayar kasası çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerinin Ö.Ö. (29) ve H.Ş. olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Ö.Ö’yü Şekerhane Mahallesi’nde yolda yaya olarak ilerken, H.Ş’yi ise adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya’da restoran ve otelden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

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