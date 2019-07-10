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Alanya’da restorana kaçak içki baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir restorana düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Saray mahallesi Spor caddesi üzerinde yüklü miktarda gümrük kaçağı ve sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti.

Alanya’da restorana kaçak içki baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir restorana düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Saray mahallesi Spor caddesi üzerinde yüklü miktarda gümrük kaçağı ve sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik fiziki takibin ardından belirlen adrese baskın düzenledi. Baskında Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ekipler tarafından yapılan incelemede gümrük kaçağı ve sahte ayrı bidon içerisinde 38 litre, çeşit markalarda 56 şişe ve içki yapımında kullanılan 3 litre sıvı ele geçirildi.
Olay ilgili gözaltına alınan T. Ö. İsimli şüpheli hakkında 5607 sayılı ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve 4733 sayılı ’Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu’na muhalefet etmek’ suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

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