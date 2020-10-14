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Alanya’da restoranında sahte içkiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir restorana düzenlediği operasyonda çeşitli markalarda 61 litre sahte içki ile 2 litre kaçak içki ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen işyeri sahibi tutuklandı.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, Avsallar Mahallesi’ndeki bir restoranda yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir restorana düzenlediği operasyonda çeşitli markalarda 61 litre sahte içki ile 2 litre kaçak içki ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen işyeri sahibi tutuklandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, Avsallar Mahallesi’ndeki bir restoranda yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese saat 12.00 sıralarında baskın düzenleyen jandarma yaptıkları aramalarda sahte olduğu tespit edilen 38 litre cin, 18 litre votka, 5 litre rakı ile bandrolsüz 2 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgi işyeri sahibi İ.U. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Kanunu’na muhalefet etmek suçu kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli İ.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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