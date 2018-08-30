HABER

Alanya'da Rus turist denizde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

Alanya'da Rus turist denizde boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi'nde tatil yapan Rusya uyruklu 74 yaşındaki Vera Yarutina, serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınan Rus turist, vatandaşların yardımıyla sahile çıkarıldı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yarutina, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
Hayko Cepkin, festival öncesi deneme atlayışı yaptıHayko Cepkin, festival öncesi deneme atlayışı yaptı
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirimFatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya boğulma Rus turist

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada

Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı

Evli adam 16 yaşındaki kızı kaçırdı

Evli adam 16 yaşındaki kızı kaçırdı

30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı

30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı

İstanbul'da köprüden atlayan taksici hayatını kaybetti

İstanbul'da köprüden atlayan taksici hayatını kaybetti

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirim

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.