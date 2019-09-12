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Alanya’da Rus ve Alman iki turist otel odalarında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus erkek turist ve Alman kadın turist kaldıkları otel odalarında ölü bulundu.Tatil için Alanya’ya gelen Rusya vatandaşı Ravil Khısamutdınov (66), Konaklı Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus erkek turist ve Alman kadın turist kaldıkları otel odalarında ölü bulundu.
Tatil için Alanya’ya gelen Rusya vatandaşı Ravil Khısamutdınov (66), Konaklı Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Dün akşam saatlerinde temizlik yapmak için odasına giren otel çalışanı Khısamutdınov’u yerde hareketsiz halde buldu. Otel yetkilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Rus turisttin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Obagöl Mahallesi’ndeki bir otelde tatil yapan Alman Elizabeth Gerfrud’dan (63), bir süre haber alınması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otele gelen ekipler, Gerfrud kaldığı odasında hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Elizabeth’in hayatını kaybettiği belirlendi. Rus erkek turisttin ve Alman kadın turistlerin cesetleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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