Alanya'da safari kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde cip safari sırasında meydana gelen kazada, Irak uyruklu turist çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
Muzaffer Becerik (57) idaresindeki 07 HCH 82 plakalı cip, Üzümlü Mahallesi baraj yolu üzerinde devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Irak uyruklu Haraz Fuad Hamasadeq (22), İman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29), Ali Ömer Ali Hüseyin Alsaadi (34) ve Ali Ömer Ali Alsaadi (9) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ali Ömer Ali Alsaadi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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