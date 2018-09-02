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Alanya'da safari kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Cip safari turundaki kazada bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde cip safari sırasında meydana gelen kazada, Irak uyruklu turist çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Muzaffer Becerik (57) idaresindeki 07 HCH 82 plakalı cip, Üzümlü Mahallesi baraj yolu üzerinde devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Irak uyruklu Haraz Fuad Hamasadeq (22), İman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29), Ali Ömer Ali Hüseyin Alsaadi (34) ve Ali Ömer Ali Alsaadi (9) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Ömer Ali Alsaadi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Alanya ırak Kaza safari turist

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