HABER
  4. Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.
İlçede dün sabah saatlerinde aralıklarla etkisi gösteren sağanak yağış, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki dere taştı. Araçlar göle dönen yollardan güçlükle ilerleyebildi. Bazı caddelerde rögarlar taşarken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Taşan derede mahsur kalan bir vatandaş itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin teyakkuzda beklediği ilçede belediye ekipleri de su baskınlarının yaşandığı iş yerleri ve evlerde tahliye çalışması başlattı.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Kalp hastası genç, evde ölü bulunduKalp hastası genç, evde ölü bulundu
Kargo firmasının en sevimli misafiri: NuriyeKargo firmasının en sevimli misafiri: Nuriye
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Bu listeye bakmadan almayın!

Bu listeye bakmadan almayın!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Sözcüsü İstanbul'da barajlardaki doluluk oranını açıkladı

İşte yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı

Otobüs şoförü sular altında kalan yolda yönünü kaybedince tarlaya saplandı

Taşkından yönünü kaybeden şoför tarlaya saplandı!

Son dakika! Emniyet'ten NarkoNet 5 operasyonu

Emniyet'ten NarkoNet 5 operasyonu

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon!

18 yaşındaki Osman Melik evde ölü bulundu!

18 yaşındaki Osman Melik evde ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.