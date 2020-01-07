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  4. Alanya’da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Alanya’da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 00:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve işyerini de su bastı.
İlçe sabah saatlerinde başlayarak aralıklarla devam sağanak yağış akşam saatlerinde ise etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Alanya’ya bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki dere taştı, araçlar göle dönen yollardan güçlükle geçti. Bazı caddelerde rögarlar taşarken, birçok ev ve işyerini de su bastı. Taşan derede mahsur kalan bir vatandaş ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri herhangi bir olaya karşı teyakkuzda beklerken, Alanya Belediyesi ekipleri de su basan işyerleri ve evlerin suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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