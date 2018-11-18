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Alanya'da Sagopa Kajmer coşkusu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 17:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ünlü Rap şarkıcısı Sagopa Kajmer konser verdi.

Engin ANAK ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ünlü Rap şarkıcısı Sagopa Kajmer konser verdi. İlçede bu yıl hizmete giren bir eğlence mekanının her düzenlediği konser günleri çerçevesinde hayranlarıyla buluşan ünlü Rapçi Sagopa Kajmer, lazer ve ışık gösterileri eşliğiyle sahneye çıktı. Konserine sevilen şarkısı 'Yola devam' ile başlayan Kajmer, sahnenin etrafını dolduran yüzlerce hayranıyla el tutuşarak, şarkılarına eşlik etmesini istedi. 'KURTLARINIZI DÖKÜN' Şarkı arasında konuşan Kajmer, Alanya'da bulunmak çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. Bana eşlik ettiğiniz için ağzınıza sağlık. Umarım bugün eğlenirsiniz. Konserlerimde hep söylediğim bir şey var. Kurtlarınızı dökün, üzerine basın dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sagopa Kajmer sevilen şarkılarıyla mekanı dolduran müzik severleri coşturdu.

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