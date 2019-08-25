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Alanya'da sahilde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki sahilde 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki sahilde 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 20 Ağustos günü Mersin'in Anamur ilçesinde, denize girip kaybolan Ayhan Şeker'e (49) ait olabileceği düşünülüyor.
Alanya'da, dün akşam saatlerinde, Okurcalar Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler jandarma ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna konuldu. Ceset daha sonra otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekiplerinin, cesedin, 20 Ağustos günü, Mersin'in Anamur ilçesinde plajda denize girip, kaybolan iki arkadaştan Ayhan Şeker'e ait olabileceğini değerlendirdiği öğrenildi.

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