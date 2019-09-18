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Alanya’da sahte içki imalatı yapılan depoya polisten baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 21:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin sahte içki üretimi yapılan bir depoya düzenlediği operasyonda, 15 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan 750 litre sıvı ele geçirildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi Taşcı Ali Sokak’ta bir depoyu sahte içki imalathanesine çeviren ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin sahte içki üretimi yapılan bir depoya düzenlediği operasyonda, 15 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan 750 litre sıvı ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi Taşcı Ali Sokak’ta bir depoyu sahte içki imalathanesine çeviren ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şişe içerisinde 15 litre sahte alkol, sahte alkol yapımında kullanılan 750 litre mayalanmış şerbet, çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibi Ahmet K. gözaltına alındı.

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