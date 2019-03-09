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Alanya’da sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ve bin 570 şişe sahte içki ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ’5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve ’4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu’na muhalefet etmek’ suçları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Alanya’da sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ve bin 570 şişe sahte içki ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ’5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve ’4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu’na muhalefet etmek’ suçları kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda dün akşam saatlerinde Hacımehmetli Mahallesi’nde şüphe üzerine 01 V 5627 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada bir miktar etil alkol ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan Remzi B. ve Muzaffer A. gözaltına alındı. Etil alkollerin içki yapımında kullanılabileceğini değerlendiren KOM ekipleri şüphelilerin Avsallar Mahallesi Bahçe Sokak üzerindeki adresine de baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda ise bin 570 şişe sahte içki, 6 ayrı bidon içerisinde 180 litre etil alkol,75 adet yabancı menşeili içki bandrolü, 2 bin 350 adet çeşitli markalarda alkol şişesi etiketi, 475 adet şişe kapağı ve 370 adet boş içki şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Alanya’da sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Alanya’da sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Alanya’da sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

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