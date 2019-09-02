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Alanya’da sahte para operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bin lira sahte para ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Avsallar Mahallesi’ndeki ikamet eden ve pazarcılık yapan Metin Ö.

Alanya’da sahte para operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bin lira sahte para ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Avsallar Mahallesi’ndeki ikamet eden ve pazarcılık yapan Metin Ö. isimli şüphelinin piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Metin Ö.’nün bir kargo şirketi aracılığıyla İstanbul’dan Alanya’ya sahte para getirdiğini tespit etti. Tespit üzerine Avsallar Mahallesi’ndeki kargo şirketinin önünde pusu kuran ekipler şüpheli Metin Ö.’nün çıkmasıyla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda kargodan teslim aldığı tespit edilen 50’lik banknot halinde toplam bin TL sahte para ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Ö. Sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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