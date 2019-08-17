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Alanya’da serinlemek isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 16:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde serilmek için girdiği denizde aniden fenalaşarak boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde serilmek için girdiği denizde aniden fenalaşarak boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Talihsiz adam oğlunun en mutlu gününde yaşamını yitirmesi aileyi yıktı.
Olay, geçen Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Oba Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki sahilde meydana geldi. Sahile gelen İbrahim Civan (46) serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan Civan’ın yardımına sahildekiler koştu. Yüzerek ulaşılan Civan sahile çıkarıldıktan sonra çevredekiler 112 Acil Çağır Merkezi’ni ayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Buradaki yoğun bakım ünitesine alınan Civan’ın dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Civan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Oğlunun nişan gününde öldü
Karama’nın Ermenek ilçesinde çalışan İbrahim Civan, oğlunun mürüvvetini görmek için Alanya’ya geldiği öğrenildi. Bugün nişanı olacak damat adayı Zeynel Civan en mutlu gününe hazırlanırken babasının ölümüyle kahroldu.
Talihsiz babanın cenazesi memleketi Ermenek’te toprağa verileceği belirtildi.

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