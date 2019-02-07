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Alanya'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

Silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede suç işlemek amacıyla kurulduğu tespit edilen örgütle ilgili çalışma yürütüldü.

Ekipler, haraç istedikleri iş yeri sahibini darp ve ölümle tehdit eden suç örgütü üyelerinin, Karaman'ın Ermenek ilçesinde de haksız kazanç sağlamak amacıyla bir iş yerinde iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve tehdit suçlarını işlediklerini tespit etti.

Alanya'da düzenlenen operasyonda kimlikleri belirlenen 15 şüpheliden 12'si yakalandı, adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 8 av tüfeği, kasatura, beyzbol sopası, 70 gram esrar, 4 tabanca şarjörü ve 29 fişek, 87 tüfek kartuşu ile 14 cep telefonu ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Jandarma suç örgütü

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