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Alanya'da sörf keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 15:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, havanın serinlemesiyle oluşan dalga yüksekliğini fırsat bilerek, sörf yaptı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, havanın serinlemesiyle oluşan dalga yüksekliğini fırsat bilerek, sörf yaptı.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ve dalga boyunun 2 metreyi bulduğu ilçede bir grup sörfçü, Galip Dere Plajı'nda sörf yaptı. İlçe merkezindeki plajda oluşan dalgalara kendilerini bırakan sörfçüler, eğlenceli vakit geçirdi. Selman Dalgıç, 4 yıldır sörf yaptığını belirterek, "Hava yavaş yavaş soğuyor. Akdeniz'de fırtınalar çıkmaya başladı. Fırtınalar insanlar için biraz korkutucu olsa da biz eğlence olarak görüyoruz. Biz bu sporla daha çok eğleniyoruz. Hava sıcaklığı iyi, hatta su sıcaklığı daha yüksek. Alanya bu anlamda sörf için çok uygun durumda ve biz de dalgaların ve denizin tadını çıkarıyoruz" dedi.
Ukraynalı tatilci Mykola Shymko, sörf için Alanya'ya geldiğini anlatarak, "Geçen yıl tatile geldiğimde arkadaşlarımdan sörf yapıldığını öğrendim. Alanya Sörf Grubu üyeleriyle bağlantıya geçtim ve sörf tahtası edinerek sörf yapmaya başladım. Ukrayna'daki sörf federasyonuna burayı önerdim; çünkü buraya gelmek kolay ve daha uygun. Çevremdeki insanlara da önerdim" diye konuştu.

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