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Alanya'da su alan yattaki yolcu ve mürettebat kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:48 | Son Güncelleme

İçindeki yolcularla çıktığı turda su alan yat, kaptan tarafından Alanya Limanı'na yanaştırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, içinde 15 turist ve bir çalışanıyla çıktığı turda su alan lüks yat, kaptanı tarafından limana yanaştırıldı.

Alanya Balıkçı Barınağı'ndan çoğunluğu Rus 15 turist ile kaptan ve kaptan yardımcısıyla tura çıkan 16 metrelik lüks yat, tarihi Selçuklu Tersanesi yakınlarında egzoz kısmından su almaya başladı.

Durumu fark eden kaptan Alper Yılmaz su alan yatı hızla Alanya Limanı'na yanaştırdı. Bu sırada liman yetkililerinden de yardım isteyen kaptan Yılmaz, su alan yattaki turistleri ve bir çalışanının karaya ayak basmasını sağladı. Liman yetkililerince bir vinç yardımıyla deniz üstünde tutulan yatın içindeki su tahliye edildi.

Tekne sahibi Beraat Sipahioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaptanın tecrübeli olması ve olaya erken müdahale etmesi sayesinde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Olay olduktan sonra hemen liman yetkililerinden yardım isteğinde bulunduk. Bizi kırmadılar. Tekne limana yanaştı ve içindeki yolcularımızı karaya aktardık. Tekneyi de sağlama alarak batmasını engelledik. Tekneyi çıkardıktan sonra nedenini öğreneceğiz." diye konuştu.

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Alanya deniz su alma tekne turist

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