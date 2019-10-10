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Alanya’da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 11:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü.

Alanya’da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda dün gece saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi’nde devriye görevi yaptığı sırada şüpheli hareketler sergileyen Antalya plakalı lüks otomobili durdurdu. Bunun üzerine polis araçta bulunan şüpheli M.K., A K., M. U. ve Veli Ç. (48) üst araması yaptı. Yapılan aramalarda Veli Ç.’nin üzerinden bir miktar metanfetamin, esrar, 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, diğer 3 şüphelide ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Emniyetteki işlemlerinin M.K., A K., M. U. savcılık talimatıyla serbest kalırken, Veli Ç. ise adliyeye sevk edildi.

Alanya’da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

Alanya’da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

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