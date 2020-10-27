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Alanya’da şüpheli araçtan litrelerce sahte içki çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 21:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bidonlar içerisinde 176 litre sahte içki ve 13 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma yürüten Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen ve plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Alanya’da şüpheli araçtan litrelerce sahte içki çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bidonlar içerisinde 176 litre sahte içki ve 13 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma yürüten Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen ve plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu. Bunun üzerine polis araçta bulunan şüpheli F.T.’yi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 5 litrelik plastik su şişesi içerisinde çeşitli içki türlerine ait 176 litre sahte içki ve 13 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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