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Alanya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin park halindeki otomobilde yaptığı aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü.

Alanya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin park halindeki otomobilde yaptığı aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından park halindeki, içinde 2 şüphelinin bulunduğu Antalya plakalı otomobile baskın düzenledi. Baskında araçta bulunan Fikret U. ve Berkan A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 adet uyuşturucu hap, 0.60 gram metamfetamin 2.75 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Berkan A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Alanya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

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