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  4. Alanya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Alanya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüpheli üzerine durdurduğu otomobilde 21 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgi 4 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Alanya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüpheli üzerine durdurduğu otomobilde 21 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgi 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipleri yaptıkları çalışmalarda Çıplaklı Mahallesi’nde durumundan şüphe duydukları seyir halindeki plakası belirtilmeyen otomobili bir süre takip ettikten sonra durdurdu. Araçta bulunan F.A. (22), S.Ş.(22), E.A. (21) ile H.Ş. (21) gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 21 adet uyuşturucu hap ve 3.85 gram esrar ele geçirilirdi. F.A. ve E.A. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken H.Ş. ile S.Ş. de ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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