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Alanya’da sürat teknesinin çarptığı Faslı turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 16:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde, sürat teknesinin çarptığı Faslı erkek turist hayatını kaybetti.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otelin plaj kısmında meydana geldi.Kuzey Afrika’dan tatil için Alanya’ya gelen Hichham Elgamrani Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti.

Alanya’da sürat teknesinin çarptığı Faslı turist öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde, sürat teknesinin çarptığı Faslı erkek turist hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otelin plaj kısmında meydana geldi.
Kuzey Afrika’dan tatil için Alanya’ya gelen Hichham Elgamrani Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Otele ait plaja giderek denize giren Faslı turist, gözlük ve paletle açıkta dalış yaptığı esnada turist gezdiren sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Elgamrani’nin suda çırpındığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine turistin olduğu bölgeye Alanya Sahil Güvenliği Bot Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Olayın bulunduğu bölgeye zodyak botla gelen ekipler, denizden çıkardıkları Elgamrani’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürat teknesinin sürücüsü Hüsamettin D. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Elgamrani’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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