Alanya’da tapu dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği tapu dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aracı vasıtasıyla 150 bin TL değerinde dükkan satın alacak olan M.Ş. isimli vatandaş, şüphe üzerine evrakları incelemek için Alanya Tapu Müdürlüğüne geldi. Yapılan incelemede, evrakların sahte olduğu anlaşıldı. Hisseli tapuları sahte tapu senetleri düzenleyerek tam hisseli olarak göstermek suretiyle dolandırıcılık yapıldığının anlaşılması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, geçen pazartesi günü saat 17.30 sıralarında harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte Mahmutlar Mahallesi’nde şüpheli M.O. (36) ve O.A.’nın (36) Konya plakalı araçla gelerek tapuyu M.Ş.’ye sahte evrakla devredeceği sırada baskın düzenledi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 38 adet sahte tapu senedi, 15 adet sahte tapu senedi yapımında kullanıldığı değerlendirilen gerçek tapu senetleri, laptop, 2 flaş disk ele geçirildi.

Olayla ilgili bir süre sonra M.F.Ş. (45) de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M. O. ile O. A. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M. F. Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

1 milyon 300 bin TL’lik satış incelemeye alındı

Diğer yandan soruşturmayı derinleştiren KOM ekipleri, bu kişilerin daha önceden sattıkları 1 milyon 300 bin TL değerinde 10 ayrı mülkü de incelemeye aldığı öğrenildi.

