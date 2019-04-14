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Alanya'da tatilciler plajları doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hava ve deniz suyu sıcaklığının yükselmesini fırsat bilen tatilciler ve halk plajlara akın etti.

Alanya'da tatilciler plajları doldurdu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hava ve deniz suyu sıcaklığının yükselmesini fırsat bilen tatilciler ve halk plajlara akın etti.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen tatilci ve halk plajlara akın etti. İlçenin ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelenlerin bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denizin keyfini çıkardı. Meteoroloji yetkilileri sıcak havanın yarın yerini yağışlı bir havaya bırakacağını belirtti.

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Alanya'da tatilciler plajları doldurduAlanya'da tatilciler plajları doldurduAlanya'da tatilciler plajları doldurduAlanya'da tatilciler plajları doldurdu

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