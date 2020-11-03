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Alanya’da tur teknesi alabora oldu, 1 turist öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 14:42 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde içinde 5 Türk mürettebat ile 33 Rus turistin bulunduğu tur teknesi fırtına sebebiyle battı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde içinde 5 Türk mürettebat ile 33 Rus turistin bulunduğu tur teknesi fırtına sebebiyle battı. Olayda bir turist hayatını kaybederken 37 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçı tekneleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen kazazedelerin bazıları kontrol amaçlı hastanelere kaldırıldı.
Olay bugün saat 11.00’de Cilvarda burnu önü Fosforlu Mağara önünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzaklıktaki kayalıklara ulaşırken, kayıp olan Daniyar Mahitov isimli turistin cesedine teknenin içinde ulaşıldı. Cenaze Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak karaya çıkartıldı.

37 kişi kurtarıldı
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, fırtına sebebiyle alabora olan teknedeki 38 yolcudan 5’i mürettebat 37 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. Kaymakam Fatih Ürkmezer, çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Alanya Kalesi, Fosforlu Mağara önünde bir tekene alabora oldu. 33 yolcu ve 5 mürettebat vardı. 37 kişiyi sağ salim limana getirdik. Ancak 37 yaşındaki bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Artık iş savcılık boyutunda. Savcı bey gerekli araştırmayı yaptıktan sonra gerekli çalışmayı yapacaktır. Yaralıların acil bir durumu yok. Hepsi kontrol altında" dedi.

Valilik açıklaması
Kazayla ilgili Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Antalya ili Alanya ilçesi Fosforlu Mağarası civarında bir gezi teknesinin battığı bilgisi alınmıştır. Bölgeye derhal 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirilmiş, ilk etapta kayalıklara çıkan 32 şahıs ve 5 tekne mürettebatı olmak üzere toplam 37 şahıs kurtarılarak Alanya Balıkçı Barınağında 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilmiş, batan teknede bulunan 1 şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Teknede toplam 38 kişi olduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir" denildi.

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