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Alanya’da tur teknesinde ölen yolcuya ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 12:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde alabora olan tur teknesinde hayatını kaybeden yolcuya ulaşıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde alabora olan tur teknesinde hayatını kaybeden yolcuya ulaşıldı. Ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.
Olay, yaklaşık 1 saat önce Cilvarda burnu önü fosforlu mağara önünde meydana geldi. İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle battı. Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzaklıktaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kaybolan bir kişinin cesedine ulaşılırken, teknenin içinde bulunan ceset Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak karaya çıkartıldı.

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