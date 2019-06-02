Alanya’da ’umre’ dolandırıcılığı

Antalya’nın Alanya ilçesinde katıldığı dini toplantılarda, "Umreye gideceğim, param eksik" diyerek 7 kişiyi 18 bin lira dolandıran kadın sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Alanya ilçesinde 7 kadın, dini toplantılarda bir kadının, "Umreye gideceğim, param eksik" diyerek kendilerinden 18 bin lira dolandırdığını söyleyerek, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine başvurdu. Kadının bulunduğu bölgelerde onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin 46 yaşındaki D.G. olduğunu belirledi. Teknik ve fizik takip sonrası eşkal bilgilerinden yola çıkan ekipler, şüpheli D.G.’yi Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki adresine yapılan baskınla yakaladı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



