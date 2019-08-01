HABER

Alanya’da uyuşturucu baskını: 2 Ürdünlü gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında gümrük kaçağı 2 kilo 500 gram nargile tütünü bir miktar metamfetamin ve yeşil reçete ile satılan 816 adet hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 Ürdünlü gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Alanya’da uyuşturucu baskını: 2 Ürdünlü gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında gümrük kaçağı 2 kilo 500 gram nargile tütünü bir miktar metamfetamin ve yeşil reçete ile satılan 816 adet hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 Ürdünlü gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler çalışmalarda Konaklı Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 kilo 500 gram nargile tütünü, 1.10 gram metamfetamin maddesi, yeşil reçeteyle satılan 816 adet Lyrica isimli hap, havalı tüfek, ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 32 bin 380 TL ele geçirildi. Olayla ilgili adreste Ürdün vatandaşı Salam N.(24) ve Mohammad A.(25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mohammed A. sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresine gönderilirken, Salam N. İse sevk edildiği adliyede ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılarKarasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar
Hadrianapolis Antik Kenti'nde cam atölyesi bulunduHadrianapolis Antik Kenti'nde cam atölyesi bulundu
Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldüŞarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.