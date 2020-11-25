HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama

Alanya’da uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama

25.11.2020 20:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda M.A.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda M.A. (34), E.A. (19) ve M.K. (40) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, farklı mahallelerde takibe aldığı 3 şüpheliden M.O. (18), M.Ö. (22), F.M.E. (85) ile yabancı uyruklu T.M. ve S.M. isimli kişilerin uyuşturucu satın aldığını tespit etti. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli ile uyuşturucu satın alan 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 4.72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.O., M.Ö., T.M., S.M., F.M.E. ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., E.A. ve M.K. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Bakan Koca açıkladı! Son 24 saatte 28 bin 351 yeni vakaBakan Koca açıkladı! Son 24 saatte 28 bin 351 yeni vaka
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Karadeniz'de hamsi bereketi! Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsiyle limana döndü

Karadeniz'de hamsi bereketi

Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilenleri açıkladı

Bakan Koca'dan aşı açıklaması! Tarih ve detayları verdi

Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama

Kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama! Bildiri yayımlandı

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

25 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca açıkladı! Son 24 saatte 28 bin 351 yeni vaka

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.