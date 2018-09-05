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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konaklı Mahallesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin üst aramasında bir adet eroin kullanma aparatı, 8 gram eroin, 2 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen S.B. uyuşturucu madde ticaretinden, M.Ç.Ö. ise yoklama kaçağından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Jandarma uyuşturucu

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