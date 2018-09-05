Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konaklı Mahallesinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin üst aramasında bir adet eroin kullanma aparatı, 8 gram eroin, 2 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen S.B. uyuşturucu madde ticaretinden, M.Ç.Ö. ise yoklama kaçağından tutuklandı.
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