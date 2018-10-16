Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2017 yılında Mahmutseydi Mahallesi'nde 18 kilogram esrar ele geçirdikleri operasyon kapsamında aranan zanlıların yerinin belirlenmesi üzerine, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüphelilerden M.D, Konaklı Mahallesi'nde, O.B. ise Oba Mahallesi'nde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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