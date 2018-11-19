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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:58 | Son Güncelleme

Yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen ilk operasyonda takibe alınan S.Ü, L.Y'nin evine girip çıktıktan sonra polis ekiplerince durduruldu. Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan S.Ü. "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken L.Y. gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise güvenlik güçleri tarafından takip edilen B.T.Y. ve B.Ş. Saray Mahallesi, Stat Caddesi'nde durduruldu. Hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapılan B.Ş. serbest bırakıldı. Üzerinde bir miktar eroin bulunan B.T.Y. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T.Y, "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, L.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Savcılık uyuşturucu

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