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Alanya’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 12:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ele geçilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ele geçilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Orhan Y. (30) isimli şüphelinin Cikcilli Mahallesi 316. Sokak üzerinde bulunan adreste uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Orhan Y.’i gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 3 paket satışa hazır halde 11 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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