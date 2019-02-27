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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 19:22 | Son Güncelleme

Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 88 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ercan E. (34) ve Ali Y. (23) "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Alanya uyuşturucu

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