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Alanya’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphe üzerine Kızlarpınarı Mahallesi’nde içerisinde 3 kişinin bulunduğu 07 CCV 53 plakalı otomobili takibe aldı. Polis bir süre takip ettiği aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 12.80 gram esrar ele geçirilirken, araçta bulunan B.T. (20), A.İ. (20) ve S. İ. (18) gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.T. ve A.İ. hakkında ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan’ suçunda işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı. Diğer şüpheli ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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