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Alanya’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar eroin ile metamfetamin ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar eroin ile metamfetamin ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda K.P. (33) isimli şüpheliye ait Kızlarpınarı Mahallesi Durnalar Sokak üzerindeki apartman dairesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Tespit üzerine takibe alınan adresten çıkan K.S. (46) ve E.Y. (25) polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 2 parça halinde toplamda 0,46 gram eroin ve 0.23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Belirlenen adrese de baskın düzenleyen ekipler, evin çatısında K.P. ve H.T.’yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. K.P.’nin üzerinde kağıda sarılı halde 1.11 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan K.S., E.Y. ve H.T. ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.P. ise ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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