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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya operasyon polis uyuşturucu

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