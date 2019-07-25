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Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 18:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında 9.11 gram toz kokain, 9.62 gram taş kokain ve 7.4 gram esrar ele geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında 9.11 gram toz kokain, 9.62 gram taş kokain ve 7.4 gram esrar ele geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda Aydın D. (33) isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin Saray Mahallesi’ndeki adresine baskın düzenledi. Baskında 9.11 gram toz kokain, 9.62 gram taş kokain, 7.4 gram esrar, plastik şişe içerisinde 1 litre amonyak ve 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. Adreste bulunan Aydın D. ve Veysel D. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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